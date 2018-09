Alassio. In questi giorni il palazzetto dello sport di Alassio sta ospitando la 15ª edizione della Alassio Cup Over 40 Memorial Mario Berrino. Da quindici anni la passione per il basket unita all’opportunità di trascorrere qualche giornata nella splendida cornice di Alassio alla fine di settembre ha portato squadre da tutto il mondo a partecipare all’evento.

Da dieci anni i Bakken Beers Aarhus della Danimarca e gli Augna Kretinga della Lituania non mancano l’appuntamento e ieri pomeriggio sono stati ricevuto in sala consiglio dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha consegnato loro una targa di ringraziamento per la fedeltà e per la costante partecipazione all’evento.

Intanto al Palalassio sono iniziate le gare che vedono impegnati tantissimi nomi di primo piano del panorama cestistico internazionale. In campo infatti molti ex della nazionale italiana e non solo come Flavio Carera, Roberto Brunamonti, Maco Solfrini, Alessandro Abbio e Riccardo Morandotti, tutti ex nazionali e giocatori della Virtus Bologna, o come Lino Lardo dell’Over 40 Team Alassio un passato in Serie A a Forlì, Verona e Sassari, ma anche Misko Maric, oro agli Europei del 1976 con la Jugoslavia, o Ben Knight, venti stagioni nell’NBL australiana.