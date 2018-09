Ponte Morandi, il Pd: “Riattivare le linee ferroviarie sotto il ponte per far ripartire i traffici”

Genova. Provvedere agli sfollati e riattivare le linee ferroviarie sotto il ponte. Sono queste, secondo gli esponenti del gruppo Pd in consiglio regionale, le due priorità per quanto riguarda la “emergenza Genova”.

Dicono i Dem: “In attesa del decreto su Genova (nella speranza che il governo capisca che il problema non riguarda solo la zona rossa, ma l’economia dell’intera città e augurandoci che finisca lo stucchevole balletto sul commissario per la ricostruzione) sono due le priorità fondamentali: gli sfollati, per i quali è già stato avviato un percorso, e la riattivazione delle linee ferroviarie sotto il ponte Morandi. In quest’ultimo caso il tema centrale, nel rispetto della magistratura e delle norme di sicurezza, è riconsegnare al più presto quelle aree a Rfi per rimuovere i detriti e far ripartire i traffici merci e passeggeri”.

“Si tratta di una priorità importantissima per il porto e quindi per l’economia dell’intera città, perché ogni giorno che passa salgono i costi per gli operatori portuali e aumentano i teu trasportati su gomma invece che su rotaia. Inoltre si sta esaurendo il carburante delle navi, i cui rifornimenti arrivano via treno proprio attraverso la linea ferroviaria attualmente interrotta”, concludono dal gruppo Pd.