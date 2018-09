Ponte Morandi, a Genova la commemorazione ad un mese dal crollo: Alassio ci sarà

Alassio. Ad un mese esatto dalla tragedia del ponte Morandi che ha sconvolto Genova, la Liguria e l’Italia intera, venerdì 14 settembre i rappresentanti delle istituzioni, le autorità, e soprattutto i liguri si ritroveranno in piazza De Ferrari per ricordare come, in quell’attimo di un mese fa, tutto sia cambiato.

Tra le personalità presenti anche il sindaco di Alassio, Marco Melgrati: “Sarà l’occasione per un ricordo – spiega il primo cittadino alassino – e per una preghiera per le vittime, un grazie a tutti i soccorritori e i volontari per il loro generoso lavoro e per un messaggio forte e chiaro che deve essere un impegno, quello a ricostruire, quello a far sì che certi eventi non si ripetano mai più”.

“Il Comune di Alassio sarà presente: ci sarò io con la fascia tricolore di sindaco e ci sarà il gonfalone della città del Muretto con i vigili in alta uniforme, vigile che, dal 20 al 22 settembre prossimo distaccheranno due unità proprio in quel di Genova a supporto della polizia municipale del capoluogo ligure che dovrà gestire l’emergenza della viabilità anche rispetto al Salone Nautico”.