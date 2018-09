Plodio, strani rumori dal caminetto di casa: escono due civette

Plodio. Due giovani civette sono state recuperate dai volontari della Protezione Animali savonese nel caminetto a legna di una casa a Plodio.

“I proprietari avevano sentito strani rumori provenienti dalla canna fumaria e, aperto lo sportello, hanno intravisto i due volatili; è probabile che siano scivolati assieme al nido costruito sulla bocca del condotto, durante la pioggia dei giorni scorsi, o vi si siano infilati e poi caduti” spiegano dall’Enpa di Savona.

“Malgrado la disavventura stanno bene e, appena saranno in grado di volare, verranno rimessi in libertà” aggiungono dall’associazione animalista savonese.

“Episodi analoghi, di civette infilatesi in cerca di caldo o cadute in un camino, si sono già verificati a Finale Ligure, Cairo, Celle ed Albenga, mentre sono già 16 gli esemplari feriti, malati o in difficoltà soccorsi quest’anno dai nostri volontari” concludono dall’Enpa.