Planet Volley Savona, segnali positivi dalle prime amichevoli

Savona. Allenamento congiunto con Vgp Genova e Santa Sabina, formazioni di Serie D, per le ragazze del Planet Volley Savona che disputeranno il campionato di Prima Divisione.

Il triangolare amichevole è tenuto domenica 16 settembre; ecco i risultati:

Volley Genova Vgp – Planet Volley Savona 2-1

Santa Sabina – Planet Volley Savona 3-0

Volley Genova Vgp – Santa Sabina Ge 3-0

Il tecnico Francesco Valle commenta così: “Sono contento per l’approccio alle partite contro formazioni di Serie D con un bagaglio di esperienza e di tecnica superiore al nostro. Stiamo lavorando per formare un gruppo che possa permettere alle nostre ragazze di esprimersi al meglio in un campionato difficile come la prima divisione. Lavorare con le giovani è sempre entusiasmante, i risultati sia a livello individuale che di squadra arriveranno!”.