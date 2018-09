Pizzo Ceresa Vertical Race: in 61 per lo sport e la solidarietà

Sabato 8 settemebre si è svolta a Cisano sul Neva l’edizione 2018 della Pizzo Ceresa Vertical Race, gara di 3 km e 600 metri di dislivello positivo organizzata da “I Run for find the cure” il progetto che unisce sport e solidarietà e che si pone come obbiettivo quello di raccogliere 20 mila euro da destinare a due azioni sul campo in Tanzania e Mali.

Sono stati in 61 a concludere l’impegnativa scalata con Roberto Parodi che è stato il più rapido ad arrivare al traguardo vincendo in 29’46”. Argento per Eugenio Marcarelli che paga poco più di un minuto di distacco e a sua volta tiene un buon passo lasciandosi alle spalle Emilio Colombo che è terzo.

Arrivano appaia Matteo Sereno ed Alessandro Casasola, con il primo che alla fine trova l’allungo e rifila 8” all’avversario. Più dietro Francesco Cammarà al sesto posto che precede a sua volta Marco Alifredi, Gabriele Iardella e Sergio Pizzo. Chiude la top ten Andrea Pasero che termina in 36’38”, ma ad appena 3” troviamo Francesca Saccu che sfiora il sorpasso nel finale, ma comunque si impone fra le donne. Seconda ad 1’10” è Giulia Sereno che chiude 14^ assoluta. Nettamente dietro invece Ilaria Volpe terza sul podio, ma con un gap piuttosto ampio rispetto alle prime due (finirà 23^ nella classifica generale).

Quarto posto poi per Ilaria Perego che è 28^ assoluta, mentre molto dietro Anna Birca e Cristina Carrara che concludono quinta e sesta nella graduatoria femminile.