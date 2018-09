“Pietra su Pietra”, la maxi iniziativa benefica di quest’anno sarà dedicata alla tragedia di Genova

Pietra Ligure. Dopo il grande successo degli anni precedenti, lunedì 17 settembre a Pietra Ligure torna ‘Pietra Su Pietra’ il maxi evento benefico, giunto alla sua terza edizione, che unisce nel segno della solidarietà e dell’aggregazione tutta la comunità pietrese; comune, parrocchie, associazioni di categoria, culturali, sportive, di volontariato, singoli cittadini, anche quest’anno tutti uniti per sostenere un progetto di aiuto concreto nei confronti di chi ne ha bisogno.

Per l’edizione 2018 gli organizzatori hanno deciso di devolvere il ricavato della cena ad un progetto di aiuto, in via di definizione, legato alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, che ha profondamente colpito Genova e la Liguria.

Tutta la città di Pietra Ligure si ritroverà nuovamente sotto il grande tendone allestito nella centralissima Piazza San Nicolò, dove musica e spettacolo faranno da contorno alle lunghe tavolate che potranno ospitare fino a mille persone.

Ognuno avrà un ruolo durante la serata: ci sarà chi si occuperà degli allestimenti, chi lavorerà alla preparazione dei piatti, chi farà accoglienza, chi si occuperà del servizio ai tavoli, chi della pulizia ed altro ancora. La cena sarà servita a partire dalle ore 20 circa (con accoglienza dalle 19.30); con un’offerta minima di 10 € si potrà gustare un piatto di trofie al pesto e un dolce. Per motivi organizzativi la partecipazione alla cena deve essere prenotata presso le associazioni pietresi entro sabato 15 settembre. Info tel 019.62931348 (ufficio turismo del Comune).

“Ogni anno l’iniziativa ‘Pietra Su Pietra’ consente di raccogliere una cospicua somma e rappresenta un significativo momento di aggregazione per tutti noi pietresi”, spiegano dall’amministrazione comunale. “Si tratta di un importante momento di unione e condivisione per la nostra città; una comunità orgogliosa delle proprie radici e tradizionalmente solidale nei confronti di chi si trova in difficoltà, che ogni anno dimostra di essere capace di aggregarsi compatta in aiuto di chi ne ha bisogno. E quest’anno il nostro pensiero e il nostro aiuto non poteva che essere rivolto a Genova, così duramente colpita dal crollo del 14 agosto, giornata che rimarrà impressa indelebilmente nella memoria di ciascuno di noi”.

“La voglia di stare insieme e lo spirito che ogni anno porta intere famiglie, giovani e anziani, a condividere queste meravigliosa esperienza, sono qualcosa di veramente straordinario: tutti insieme, anche quest’anno possiamo riuscire a replicare il grande risultato ottenuto nel 2016 e nel 2017; un’iniziativa nata dalla collaborazione di tutta la comunità pietrese che ci deve rendere tutti molto orgogliosi”, concludono dal comune.