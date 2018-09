Pietra Ligure. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Pietra Ligure ha aderito al Programma Annuale di Interventi di Manutenzione Ordinaria per la difesa del suolo promossa dalla Regione Liguria.

“Per quanto i fondi regionali siano sempre più modesti, si parla di soli € 8.520,11 – dice il sindaco Dario Valeriani -, sono iniziati oggi, 26 settembre, i lavori di pulizia, sfalcio e taglio selettivo dei canneti dei principali torrenti del territorio pietrese, ossia del Torrente Maremola, del suo tributario Rio Scarincio e del Rio Ranzi”.

Foto 2 di 2



“L’intervento globale di pulizia dei torrenti descritti ammonta a complessivi € 29.370,00 di cui € 20.850,00 con fondi propri comunali”.

“I lavori sono stati programmati e organizzati non appena espletate le procedure di gara e secondo le direttive impartite dagli uffici regionali di Genova e Savona per l’ingresso in alveo. Gli interventi sono iniziati all’interno del Torrente Maremola, ossia nell’area più delicata e fragile del nostro territorio per proseguire poi a monte nel Rio Scarincio e infine nel Rio Ranzi”.

“I lavori, ogni anno, si rendono necessari – aggiunge l’assessore Francesco Amandola – , non solo per un discorso di decoro, ma certamente per la messa in sicurezza del nostro territorio attraverso interventi di mitigazione del rischio idraulico al fine scongiurare, per quanto possibile, eventuali esondazioni.

“Inoltre verranno monitorati e puliti gli scarichi delle acque meteoriche presenti all’interno dei rispettivi alvei al fine di garantire la corretta regimazione delle acque meteoriche”.

“I lavori proseguiranno per un mese circa” conclude l’assessore Amandola.