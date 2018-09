Pietra Ligure. E’ stata trasportata al pronto soccorso del Santa Corona la persona che, questo pomeriggio, è stata investita da un’auto a Pietra Ligure.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 18 in viale della Repubblica. Un pickup stava svoltando in via Genova quando ha urtato un pedone che stava attraversando la strada in un punto in cui non sono presenti strisce pedonali.

Sul posto l’automedica di Savona Soccorso, un’ambulanza di Savona Soccorso e gli agenti della polizia municipale.

Soccorso dal personale sanitario, il ferito è stato trasportato in codice giallo al nosocomio pietrese.