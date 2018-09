Pietra Ligure. “Il settore del turismo enogastronomico è in forte crescita in tutta Italia, noi ci abbiamo sempre creduto e oggi con i ‘tour gourmet’ ci proponiamo di intercettare nuovi flussi turistici investendo sul binomio territorio e cultura enogastronomica, per dare impulso ad un turismo di qualità che punta a far vivere il territorio tutto l’anno”. Con queste parole l’assessore al turismo Daniele Rembado presenta la nuova fase del progetto che nasce dalla filosofia della ‘Gastronomica’ e che punta a riposizionare l’offerta turistica pietrese su nuovi segmenti di mercato fuori stagione, dando un’identità forte al territorio, basata principalmente sull’outdoor e sull’enogastronomia.

Il progetto, promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Pietra Ligure, prevede un ciclo di tour guidati volti alla scoperta del territorio e dei suoi tesori gastronomici, culturali e naturalistici; i tour sono il risultato di un ampio piano di valorizzazione territoriale, che unisce tutti gli operatori, dagli agricoltori all’artigianato, dalla ristorazione all’accoglienza.

I tour de ‘La Gastronomica’ uniscono la scoperta e il rispetto delle tradizioni ad una formula grazie alla quale è possibile vivere esperienze autentiche, originali e coinvolgenti, rivolte ad un turista che dalla vacanza cerca esperienze ed emozioni di gusto, vissute nel rispetto della natura, consapevole che i produttori meritano di essere apprezzati per il loro ruolo di custodi di una straordinaria cultura. I ciceroni dei tour gourmet sono esperti della cultura enogastronomica locale, del territorio e dei tesori che custodisce. Condurranno gli ospiti con passione e savoir-faire in un emozionante viaggio tra sapori, aromi, profumi, storia e paesaggi.

“In questa prima fase sperimentale, che inizierà entro il mese di settembre, sono previste cinque date, pensate in base alla stagionalità dei prodotti, in modo da poter valutare la riuscita e l’apprezzamento dell’iniziativa e poter così risolvere le eventuali criticità”, spiega l’assessore Rembado che prosegue: “L’obiettivo è quello di consolidare i singoli programmi e mettere a calendario i tour per la prossima stagione primaverile, seguendo le indicazioni e le esigenze del mondo dell’accoglienza alberghiera, che da tempo chiede azioni concrete in termini di destagionalizzazione, e che potrà costruire specifici pacchetti turistici”.

Ecco le date e i tour ad oggi in programma (per maggiori informazioni su costi e modalità di prenotazione si potrà contattare l’ufficio IAT comunale).

Tour ‘Pietra Golosa’, a spasso per il centro tra storie, gusti e curiosità – 13 ottobre e 3 novembre 2018 – Gli ospiti saranno guidati da un ‘cicerone gourmet’ in una passeggiata alla scoperta delle tipicità gastronomiche pietresi ma anche della storia, della cultura e delle curiosità che la rendono unica. Tante tappe golose, dall’antipasto al dolce, attraverso la tradizione gastronomica pietrese seguendo il ritmo delle stagioni e assaporando le eccellenze provenienti dai produttori della zona. Una giornata diversa alla scoperta di una Pietra Ligure gustosissima, capace di sorprendere con la sue botteghe del gusto dalla quali fin dal mattino escono profumi, sapori, voci che animano i ‘caruggi’, le tipiche viuzze che si snodano nel centro storico, rivelando angoli suggestivi.

Tour ‘Degusti…bus’: tour giornalieri ‘fuori porta’. A bordo del Degustibus i partecipanti partiranno da piazza San Nicolò alla volta delle località dell’entroterra, custodi di segreti gastronomici, antiche tradizioni, piccoli tesori architettonici, suggestive bellezze naturalistiche. Guidati da un ‘cicerone gourmet’ e da esperti locali incontreranno produttori, percorreranno sentieri, visiteranno luoghi e degusteranno prodotti speciali, per terminare il loro tour in una tavola della tradizione, una sintesi perfetta della giornata.

‘L’oro in tavola’. La Val Maremola e Tovo San Giacomo – 29 settembre 2018 – Passeggiata tra gli ulivi a Bardino, alla scoperta delle cultivar , degustazione tecnica guidata di oli EVO in uliveto , pranzo a 4 mani con i ristoratori di Pietra Ligure e della Val Maremola , visita al museo dell’Orologio di Tovo San Giacomo e sentiero del tempo.

‘Il re e la regina del bosco’. Nel bosco del Melogno e a Calizzano – 6 ottobre 2018 – Mattinata alla ricerca dei funghi porcini nella millenaria faggeta di Calizzano, visita al laboratorio di produzione di conserve di funghi, pranzo degustazione con tome e formaggi prodotte nei locali caseifici e piatti del territorio, visita ad un millenario teccio e laboratorio sulle castagne e il legno di castagno.

‘Grani e farine a km vero’. Nel Parco del Beigua e a Sassello – 7 ottobre 2018 – Visita a un campo di farro nel Parco del Beigua, visita al bicentenario mulino ad acqua di Sassello, laboratorio sui grani e le farine, pranzo con la pasta fresca del Pastificio Fiorini, i prodotti del Parco del Beigua, le birre artigianali di un agribirrificio e i dolci tipici di Sassello, passeggiata nei boschi e visita al centro storico, visita all’agribirrificio.

Esperienza Gourmet ‘Dire, fare, gustare’- primavera 2019 – Workshop di cucina e serate gastronomiche a tema in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola. Un calendario di workshop di cucina e cene tematiche che ripercorrerà durante l’anno la stagionalità, mettendo al centro i prodotti locali e le antiche ricette, coniugando passione, cultura, gusto. I partecipanti, di volta in volta, potranno partecipare a un laboratorio per imparare a realizzare una ricetta o incontrare un produttore e partecipare a una degustazione guidata. Al termine del laboratorio li attenderà una cena a tema con uno degli chef de ‘La Gastronomica’.