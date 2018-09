Pietra Ligure. E’ caduto a terra a pochi passi da un marciapiede su cui ogni giorno passano centinaia di persone il “capitello fogliario” distaccatosi da una palma a Pietra Ligure.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di questo pomeriggio. Per fortuna, nel precipitare al suolo la porzione di pianta (del peso di diverse decine di chili) non ha causato né feriti né altri danni restando “confinata” all’interno dell’aiuola situata tra via Milano e l’ospedale Santa Corona.

Il distacco del “capitello” è forse da imputarsi al forte vento di oggi (cosa che, a Loano, ha causato il crollo di un albero in viale della Rimembranza) ma accanto alle fronde dell’albero sono stati notati diversi punteruoli rossi, cosa che lascia supporre che la palma (del genere dactylifera) fosse infetta dal parassita.