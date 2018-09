Pietra Ligure e Borgio Verezzi, il nuovo orario per le scuole medie

Pietra Ligure. Si comunica che dal prossimo anno scolastico all’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure prenderà il via il nuovo orario per le Scuole Secondarie di primo grado di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Le lezioni si terranno dalle ore 8 alle ore 14 per 5 giorni alla settimana, sabato escluso. Nell’orario saranno previsti due intervalli e solo per un corso della Secondaria Sbarbaro di Borgio Verezzi, che ha mantenuto il tempo prolungato, verrà organizzato il servizio mensa per due giorni alla settimana con il termine delle attività alle ore 17.

“La modifica dell’orario – fanno sapere dall’Istituto Comprensivo – è stata apportata per l’ottimizzazione del tempo scuola, ed anche, in seguito ai risultati del sondaggio effettuato, in risposta alle numerose richieste da parte delle famiglie degli alunni, per il sabato a casa. Indicazioni più dettagliate si possono trovare sul sito dell’Istituto Comprensivo”.