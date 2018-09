Pietra Ligure/Loano. Grave investimento pedonale sulla via Aurelia tra Pietra Ligure e Loano.

Intorno alle 15.45 di questo pomeriggio uno scooter con in sella due ragazze e diretto verso Loano ha travolto una coppia di anziani che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del Bar Ancora.

di 8 Galleria fotografica Coppia travolta da uno scooter mentre attraversa la strada









Secondo quanto accertato, le vittime dell’investimento sarebbero due turisti ospiti di una struttura ricettiva che si trova nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente.

Sul posto l’immediato intervento intervento di due ambulanze della croce bianca di Borgio Verezzi e due mezzi di Pietra Soccorso, dell’automedica di Savona Soccorso e dei vigili del fuoco di Finale Ligure.

L’impatto è stato molto violento, tanto da scaraventare i due pedoni a diversi metri di distanza. Nell’urto, anche una delle due passeggere è finita violentemente a terra.

I due anziani, un uomo ed una donna entrambi di 77 anni, sono stati trasportati in codice rosso al vicino ospedale Santa Corona. Le due ragazze in sella allo scooter, invece, hanno riportato ferite di media gravità e pertanto sono state classificate come codici gialli.

Traffico in tilt lungo la strada, dove sono tuttora in corso le operazioni di soccorso dei feriti. Agli agenti della polizia municipale di Loano il compito di effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.