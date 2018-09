Pietra Ligure, Autovillage trionfa al torneo estivo dell’Enel

Pietra Ligure. Si è conclusa l’edizione 2018 del torneo estivo dell’Enel di Pietra Ligure.

Il dream team Autovillage di Albenga ha vinto tutti gli incontri disputati, finale compresa, aggiudicandosi l’ambito premio estivo. Oltre al titolo di campioni, i calciatori albenganesi si sono portati a casa tre premi personali: miglior giocatore Flavio Richero, top player Fabrizio Greco e capocannoniere Stefano Rembado.

L’unica compagine a tenere il ritmo dei vincitori è stata la squadra del mister/portiere Pescio, anche se nulla ha potuto contro la classe e lo strapotere fisico degli avversari in finale.

I ragazzi di mister Pescio hanno inziato alla grande andando anche in vantaggio, ma dopo pochi minuti di assestamento hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla doppietta di Accame, alla tripletta di Greco e alla doppietta di Rembado.

A fine partita capitan Mario Pesce ha dichiarato: “È stato un torneo molto divertente e giocato sempre a mille. Nonostante il forfait dell’ultim’ora del nostro bomber Tessitore, siamo riusciti a comandare sempre le partite senza mai andare in affanno, anche se una grossa mano ci è stata data indubbiamente dai due nuovi acquisti Greco e Accame! Ora siamo pronti per l’invernale e il giorno del mio ritiro è sempre più distante. Un ringraziamento da parte di tutta la squadra allo sponsor che ha creduto fin da subito in noi ed ora tutti a comprare l’auto da Autovillage ad Albenga!“.