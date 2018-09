Piana Crixia, motociclista cade sulla Sp 29: intervento dell’elisoccorso

Piana Crixia. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Piana Crixia dove un motociclista è scivolato mentre percorreva la strada provinciale 29, ch collega la Valbormida con il Piemonte, in località San Massimo (dopo il bivio per Lodisio). Secondo le prime informazioni, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, ma il centauro avrebbe perso il controllo della sua due ruote.

Per prestare soccorso al motociclista si sono mobilitati un’ambulanza della Croce Bianca di Dego, l’automedica e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il ferito, che nella caduta ha riportato un grave trauma toracico, sarà trasportato in ospedale in codice rosso per le cure e gli accertamenti del caso.