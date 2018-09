Finale Ligure. Grande successo per l’iniziativa “Per non dimenticare”, svoltasì lo scorso venerdì presso l’auditorium Santa Caterina a Finale Ligure e organizzata dall’Associazione Culturale E20 per lanciare una raccolta fondi a favore dei Vigili del Fuoco, dopo il crollo del Ponte Morandi.

Sul palco Mauro Ermanno Giovanardi e la sua band, introdotti dalla band dei Misfatto e dal cantautore genovese Mladen; molto toccante la testimonianza sulla tragedia da parte di una delegazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, con la proiezione di un video sull’attività del comando e sull’intervento effettuato a Genova (realizzato da Davide Leoncini, visibile a questo link: https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleE20/videos/295223324612502/).

“La manifestazione – spiega il presidente dell’Associazione, Roberto Grossi – è nata per ricordare la tragedia di Genova e perchè ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per aiutare, nel nostro piccolo. Abbiamo subito pensato all’enorme, coraggioso, lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e ci è sembrato che offrire loro un contributo, non solo di gratitudine, potesse avere una sua motivazione, coinvolgendo nell’iniziativa il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia per i soccorsi. Nello specifico acquisteremo dipositivi GPS e gilet di protezione per i cani delle unità cinofile che doneremo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona”.

“Abbiamo ricevuto molte richieste da persone che non potevano essere presenti all’evento o che risiedono altrove su come possono anche loro dare un contributo – annuncia poi Grossi – Abbiamo quindi deciso di prorogare fino a domenica 16 settembre 2018 la raccolta fondi, con la possibilità di versare un’offerta tramite bonifico bancario sul conto corrente n° 100000112613 – intestato a ‘Associazione Culturale E20’ – Istituto bancario ‘Banca Prossima’, Filiale di Milano – IBAN: IT67 J033 5901 6001 0000 0112 613, indicando la causale ‘RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI DEL FUOCO’. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti, le attività economiche che ci hanno sostenuto, l’Amministrazione Comunale di Finale Ligure che ha patrocinato l’evento e gli artisti che hanno aderito all’iniziativa”.