Loano. Nella giornata di ieri, sabato 29 settembre, si è svolto il training camp organizzato dall’associazione Advance Training Detachment di Latina, al quale hanno partecipato attivamente, con l’allestimento di un gazebo sulle attività svolte, alcuni tecnici del settore autodifesa e tiro difensivo dell’ASD Krav Maga Parabellum di Loano.

Questo evento promozionale ha coinvolto varie aziende impegnate nel settore shooting e nel campo della difesa abitativa.

Fulcro di questa manifestazione la presentazione del nuovo campo di formazione ed allenamento nel maneggio in sicurezza di armi corte e lunghe.

La partecipazione della KMP è stata possibile grazie alla collaborazione nata nel 2017 con l’associazione sportiva organizzatrice.

In questo frangente è stato delineato il prossimo connubio fra queste due associazioni e relativo accordo, grazie al quale verrà riproposto nella provincia savonese il programma dei corsi tenuti dalla stessa ATD772.

Tra di essi vi saranno un corso basico ed avanzato pistola e carabina, dove verranno illustrati ai partecipanti in massima sicurezza i fondamentali nel maneggio e utilizzo al poligono, ed un corso basico ed avanzato di tiro dinamico sportivo, utilizzo dell’arma in movimento atto ad aumentare la conoscenza per chi vuole intraprendere l’attività agonistica.

L’interazione tra queste due realtà sarà possibile grazie al vicepresidente dell’Advance Training Detachment, Davide Andreis, nativo di Albenga dov’è molto conosciuto.

“Ringraziamo il presidente Paolo Fogazzi e tutto il direttivo di ATD772 per questo invito” concludono dalla KMP.