Partenza col botto per il Volley Team Finale!

Sono iniziati questa settimana i corsi di Pallavolo, e non solo, organizzati dal Volley Team Finale

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, ha di nuovo preso il via il CORSO DI GIOCOVOLLEY / EDUCAZIONE MOTORIA dedicato ai più piccini. I corsi hanno come obiettivo quello di iniziare i bambini ad un percorso di abilità motorie attraverso il gioco, migliorando così, migliorando così lo sviluppo motorio e psicologico dei piccoli. I bambini, insieme a coach Alessandro (laureato in Scienze Motorie e in possesso del patentino FIPAV di 1° grado) si divertiranno a saltare, correre, strisciare e a familiarizzare con la palla. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 presso la Palestra di Via XXV Aprile (scuole elementari di Finalmarina).

Per i bambini più grandicelli, che frequentano le elementari sono invece attivi i corsi di SPIKEBALL / MINIVOLLEY dove, attraverso il gioco della Schiacciata, si potranno migliorare le proprie abilità e le proprie competenze sulla pallavolo. Anche in questo caso non mancherà lo spazio per il gioco inteso come momento di crescita e di sviluppo motorio. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la Palestra di Via XXV Aprile (scuole elementari di Finalmarina).

Per tutti i ragazzi e le ragazze dalla prima media fino all’università sono aperte le iscrizioni per i corsi di PALLAVOLO, che prevedono una frequenza di due o tre allenamenti a settimana a seconda dell’età. Per maggiori informazioni si consiglia di telefonare al numero 346/6738450.

Un’altra grande novità di quest’anno è rappresentata da tre nuovi allenatori: Nicolò Visca, Eleonora Calegari e Giovanni Testa sono le new entry che aumenteranno qualitativamente il tasso tecnico degli allenatori già presenti in società. Tutti e tre laureati in Scienze Motorie, Eleonora è inoltre professoressa di Educazione Fisica, mentre Nicolò e Giovanni svolgono anche il ruolo di preparatori fisici. Nicolò aiuterà Alessandro Giordano per quanto riguarda il settore S3/Under 12, Eleonora sarà nel team tecnico delle categorie Under 16 e 1^ Divisione femminile, mentre Giovanni collaborerà con lo storico Coach Paroli per quanto riguarda il settore giovanile maschile. Vengono confermati i direttori tecnici Davide Bruzzo per il settore femminile che seguirà in prima persona il gruppo Under 18 e Serie D femminile e Andrea Paroli per il settore maschile che oltre a coordinare e gestire i gruppi giovanili collaborerà con Giovanni Trotta con il gruppo di Serie C che vede l’ingresso in pianta stabile di alcuni interessanti giovani: Leonardo Ciarlo, Davide Mantero, Mattia Pievani e Giovanni Grillo.

Il Volley Finale, del Presidente Schiappapietra, parteciperà quest’anno a ben 14 campionati oltre a tutta l’attività del Settore Promozione, un grande impegno per una società che ha la fortuna e il merito di poter vantare entrambi i settori (maschile e femminile).

Potrete seguire tutte le attività delle squadre attraverso il nostro sito internet www.volleyfinale.it e tramite la nostra pagina FB Volley Finale.