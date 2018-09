Pallapugno, Serie B: sarà spareggio tra Don Dagnino e San Biagio

Andora. Si andrà allo spareggio tra Vini Capetta Don Dagnino e Acqua S.Bernardo San Biagio: Grasso e compagni pareggiano i conti, aggiudicandosi la gara di ritorno della semifinale.

Ad Andora equilibrio solo in avvio: i padroni di casa vincono i primi due giochi (anche se il primo ai vantaggi e il secondo alla caccia unica, dopo aver iniziato con tre intra consecutive), ma i monregalesi pareggiano i conti. Un gioco per parte, poi sul 4-3, un fallo di Torino in battuta vale il 5-3. Subito intra della Vini Capetta Don Dagnino nel gioco successivo, la panchina dell’Acqua S.Bernardo San Biagio chiede time-out, ma non basta. Grasso e compagni allungano sul 7-3 al riposo e sul 10-3 nella ripresa (con un solo gioco ai vantaggi), prima dell’11-4 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-4

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Acqua S.Bernardo San Biagio: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Enrico Priale. Dt: Diego Fazzone.

Arbitri: Marco Vergani e Danilo Carli.

Semifinali

Alfieri Albese-Bogliano Surrauto Monticellese andata 30 settembre ore 20,30 ad Alba, ritorno da definire

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino andata 11-6 a San Biagio Mondovì, ritorno 4-11 a Andora