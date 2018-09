Pallapugno, Serie B: Don Dagnino, una netta vittoria per prepararsi alla semifinale

Andora. Alfieri Albese, Acqua S.Bernardo San Biagio, Vini Capetta Don Dagnino in semifinale. Bogliano Surrauto Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Morando Neivese agli spareggi per la semifinale.

Sono questi i verdetti del girone playoff della Serie B, nel quale la Don Dagnino ha concluso con un netto successo, ma si è classificata terza per gli scontri diretti sfavorevoli nei confronti del San Biagio.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-3

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Bcc Pianfei Pro Pasches: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt: Arrigo Rosso.

Arbitro: Danilo Carli.

I risultati della 10ª giornata:

Alfieri Albese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-4

Bogliano Surrauto Monticellese-Morando Neivese 11-4

Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-3

La classifica finale: Alfieri Albese 38, Acqua S.Bernardo San Biagio, Vini Capetta Don Dagnino 31, Bogliano Surrauto Monticellese 26, Bcc Pianfei Pro Paschese 18, Morando Neivese 11.

In Serie C2, nei quarti di finale dei playoff, la Don Dagnino si è imposta a Ceva per 11 a 8 nello spareggio.

In semifinale gli andoresi hanno perso la gara di andata sul campo del Monastero Dronero per 11-5. Il ritorno è in programma sabato 22 settembre alle ore 20 in casa dei rossoblù.