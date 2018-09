Pallapugno, Serie B: Don Dagnino, il terzo posto è certezza

Andora. L’Acqua S.Bernardo San Biagio chiude al secondo posto i playoff della Serie B, aggiudicandosi lo scontro diretto con la Vini Capetta Don Dagnino che, anche in caso di aggancio nell’ultimo turno, sarebbe terza avendo perso le due sfide con i monregalesi.

Torino e compagni partono forte, 5-1, per chiudere al riposo sull’8-2. Reazione ospite in avvio di ripresa con due giochi consecutivi, poi si viaggia un gioco per parte sino all’11-6 finale.

Il tabellino:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino 11-6

Acqua S.Bernardo San Biagio: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Andrea Aimo. Dt: Diego Fazzone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Bruno Grasso.

I risultati della 9ª giornata:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Bogliano Surrauto Monticellese 1-11

Morando Neivese-Alfieri Albese 0-11 forfait

Classifica: Alfieri Albese 36, Acqua S.Bernardo San Biagio 31, Vini Capetta Don Dagnino 29, Bogliano Surrauto Monticellese 24, Bcc Pianfei Pro Paschese 18, Morando Neivese 11.

Il programma della 10ª giornata:

venerdì 14 settembre ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Acqua S.Bernardo San Biagio

venerdì 14 settembre ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Morando Neivese

venerdì 14 settembre ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese

In Serie C2, nei quarti di finale, sarà spareggio tra Ceva e Don Dagnino. I piemontesi si sono imposti per 11-5 sul campo di casa; ad Andora i rossoblù hanno dominato con un netto 11-1. Lo spareggio andrà in scena lunedì 10 settembre alle ore 21 a Ceva.