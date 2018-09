Pallapugno leggera: Liguria sesta al Trofeo Coni

Savona. Si è concluso il torneo di pallapugno leggera al Trofeo Coni di Rimini: vittoria della Sicilia che in finale supera il Piemonte.

In semifinale i siciliani battono la Toscana, i piemontesi la Lombardia. Nella finalina per il terzo posto affermazione di misura dei lombardi. Quinto posto per il Veneto, quindi Liguria, Molise, Puglia, Marche e Campania.

Di seguito i risultati delle partite conclusive.

Finale

Sicilia-Piemonte 2-0

Finale 3° posto

Toscana-Lombardia 1-2

Semifinali

Toscana-Sicilia 1-2

Piemonte-Lombardia 2-1

Finale 5° posto

Liguria-Veneto 0-2

Finale 7° posto

Molise-Puglia 2-1

Finale 9° posto

Marche-Campania 2-1

Nella foto: La Fortezza Savona, che ha rappresentato la Liguria, composta da Andrea Giachino, Silvia Bertolotto, Davide Sicco, Lara Maffei, Lorenzo Nasca, Elena Rabellino.