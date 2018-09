Pallacanestro Alassio, iniziati i corsi del settore giovanile

Alassio. La Pallacanestro Alassio ha ripreso a tempo pieno l’attività del settore giovanile sia maschile che femminile.

Quest’anno le compagini gialloblù saranno ai nastri di partenza nei campionati maschili Under 18, Under 16, Under 15 Eccellenza, Under 14 élite, Under 13 e in quelli femminili, sotto le insegne Blue Ponente, in Serie C, Under 16, Under 14 e Under 13. Anche il minibasket avrà tante squadre al via e coinvolgerà i bimbi dai 4 agli 11 anni.

Lo sforzo organizzativo è enorme ma l’obiettivo che il sodalizio gialloblù si è sempre prefisso è quello di dare a tutti la possibilità a tutti di giocare ai livelli più consoni per le proprie caratteristiche.

“Per mancanza di spazi palestra abbiamo dovuto rinunciare all’Under 20 maschile ma ciò che ci fa piacere è che i ragazzi, con la loro passione per il basket, continueranno a giocare in società limitrofe della zona. La nostra speranza è, già dal prossimo anno, di riaccoglierli per tornare ad avere la prima squadra maschile visto che sono tutti andati a giocare in prestito. Avere nove squadre al via dei vari campionati è motivo di grande orgoglio per noi e ci auguriamo di poter vedere sempre più ragazzi che si avvicinano al mondo del basket. Chiunque fosse interessato a entrare nel mondo gialloblu e avesse dai 4 ai 20 anni può contattarci ai numeri di telefono 3391383659 o 3392737608 e sicuramente troverà la propria categoria dove poter iniziare a giocare” spiegano i dirigenti della società alassina.