Outdoor, Alassio ricorda Fausto Vignola: il Memorial per il campionato regionale di Enduro

Alassio. A meno di sei mesi dalla scomparsa, il Motoclub di Alassio, si appresta ad organizzare, con il patrocinio del Comune di Alassio, il Memorial Fausto Vignola, il pilota che ha tragicamente perso la vita nel marzo scorso mentre si stava allenando sui sentieri di Balestrino con la moto da cross.

La sua morte ha profondamente scosso la comunità albenganese, dove era conosciutissimo, ma anche il mondo delle due ruote e del Motoclub Alassio che gli ha voluto tributare un ricordo intitolandogli le ultime due prove del campionato regionale, in programma proprio nella città del Muretto.

Ecco il programma della due giorni:

Sabato 15 Settembre 5° prova CRL Enduro

Verifiche amministrative e tecniche dalle ore 8,00 alle ore 12,45 con Parco Chiuso

Ore 13 partenza primo concorrente

Caratteristiche della gara:

Totale di due giri da circa 50 km con 3 distinte prove cronometrate: 1 Cross test ricavata nel Pistino di Fausto Vignola di sottobosco e fasce di circa 3 minuti, 1 Cross test nel prato della 3 ore di Pogli di circa 3 minuti e 1 Enduro Test molto vario (mulattiera in salita, sterrato, sottobosco e pietre) della lunghezza di circa 8 minuti.

Primo giro: C.O. di partenza, dal paddock dopo pochi km si affronta il primo Cross test denominato “Pistino di Fausto” altri pochi km e si va ad affrontare il secondo Cross test denominato “3 Ore di Pogli” si prosegue poi nel giro per arrivare ad affrontare l’Enduro Test che non sarà cronometrato, alla fine della linea ci sarà il C.O.1, da qui dopo il rifornimento si parte per finire il primo giro andando ad affrontare per la seconda volta il cross test “Pistino di Fausto” ed andare al paddock.

Secondo giro: C.O. Paddock pochi km e si affronta il cross test “3 Ore di Pogli” si prosegue nel giro verso l’Enduro Test che questa volta verrà cronometrato, fine linea C.O.1 rifornimento e si prosegue verso il cross test “Pistino di Fausto” dopo pochi km si affronterà l’ultimo cross test “3 Ore di Pogli” e si ritornerà al paddock C.O. sistemazione moto e parco chiuso per queste operazioni verranno concessi 30 minuti in più sul giro.

Domenica 16 Settembre 6° prova CRL Enduro

Verifiche amministrative e tecniche dalle ore 7,00 alle 8,15

Partenza primo concorrente ore 9,00 Totale n° 2 giri da km 50 circa

Caratteristiche della gara: Stesso percorso del sabato con la sola differenza che l’enduro test verrà cronometrato su tutti i passaggi.