Albenga si prepara all’edizione 2018 di “Ottobre De Andrè” e, in attesa del programma ufficiale, arrivano le prima anticipazioni. Si parte il 14 ottobre, alle ore 17 al Teatro Ambra con il Gran Concerto per Don Gallo che vedrà quindici straordinari musicisti condividere il palco rendendo omaggio a Fabrizio De Andrè e a don Gallo. Ci sarà anche un grande mago del fumetto che “disegnerà” le canzoni per il pubblico, regalando suggestioni uniche.

Il 20 Ottobre, sempre alle ore 17, ma al Museo La civiltà dell’olivo di Albenga appuntamento con “Storie di musica e umanità”: un artista, amatissimo dal pubblico, racconterà la sua storia fatta di musica e, soprattutto, di tanta umanità. E nelle sale dell’antico frantoio melodie che hanno contrassegnato la nostra vita susciteranno emozioni profonde.

Il 27 ottobre, alle ore 17, il Teatro Ambra di Albenga ospiterà invece “Trafficanti di sogni”: Dori Ghezzi e Antonio Ricci, insieme a Franco Fasano, riapriranno sul palco del teatro la cantina dei fieui di caruggi e accoglieranno il pubblico e gli ospiti. Tra gli avventori, vecchi e nuovi, artisti, campioni sportivi, musicisti, uomini e donne che continuano a trafficare in sogni.

Infine, il 10 novembre, alle 17, ancora al Teatro Ambra ci sarà “Ottobre De Andrè…sconfina”, un insolito appuntamento farà ritrovare sul palco alcuni amici che hanno scritto la storia della musica, della televisione e del teatro italiano. Per una speciale fionda d’autunno.

L’intera manifestazione, realizzata dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comune di Albenga, con il patrocinio morale della Fondazione De Andrè, si svolge a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto di don Gallo cui verranno interamente devolute tutte le offerte ricevute.