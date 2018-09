Ortovero. Si potrebbe dire che c’era l’inter comunità di Ortovero per l’ultimo saluto ad Antonio Bonifazio. Questa mattina, alle 10,30, centinaia di persone hanno affollato il sagrato e la parrocchia San Silvestro Papa di Ortovero, dove si sono svolti i funerali del 61enne, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto giovedì sulla SS 453.

A celebrare le esequie è stato don Daniele Faedo che, nell’omelia, ha ricordato la figura di Bonifazio, ex carabiniere molto conosciuto e stimato nel piccolo comune dell’entroterra ligure. La salma è stata tumulata nel cimitero di Ortovero.

Al momento del tragico incidente, Bonifazio era alla guida di un trattore che, stando ad una prima ricostruzione, stava uscendo da una stradina laterale quando si è scontrato violentemente contro un camion che procedeva in direzione Albenga. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e, nonostante il repentino intervento dei soccorsi, purtroppo per l’ex carabiniere non c’è stato nulla da fare.

Spetterà alla Procura di Savona stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla base dei primi accertamenti tecnici il pm Giovanni Battista Ferro ha indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo pesante.