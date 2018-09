Orgoglio Finale Ambiente: “Ad agosto, raccolta differenzata oltre il 63 per cento a Finale e al 78 per cento a Orco Feglino”

Finale Ligure. Raccolta differenziata al 63,44 per cento ad agosto 2018 nel comune di Finale Ligure e al 78,29 per cento in quello di Orco Feglino, con oltre +10 per cento in soli dodici mesi.

Sono questi alcuni dei risultati della gestione dei rifiuti della Finale Ambiente SpA nel territorio dell’Unione dei Comuni del Finalese: i dati sono stati pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente – Informazioni Ambientali” della società.

“Superato ampiamente l’obiettivo regionale del 65 per cento con Orco Feglino, siamo ormai vicini al suo raggiungimento anche nel comune di Finale Ligure, – hanno fatto sapere dall’azienda. – Tutto ciò grazie al senso civico dei cittadini, decisivi nella collaborazione e nell’impegno mostrato, sia negli incontri sul territorio che nell’aderire al modello attivato dalle due amministrazioni comunali e dalla società partecipata pubblica”.

“Determinanti il contributo e lo sforzo degli operatori economici che, soprattutto nel comune di Finale Ligure dove il fenomeno turistico è molto presente, hanno messo in campo modelli gestionali concordati con l’amministrazione comunale e con la Finale Ambiente SpA. Modelli che hanno meglio orientato i flussi dei rifiuti prodotti dai turisti e che, come del tutto evidente, hanno dato i loro frutti”, hanno concluso.