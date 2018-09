Orfeo e Euridice

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente.

Ingannare gli Dei, ingannare il Fato, ingannare il mare.

Tornare indietro, tornare giù, tornare all’Inferno.

Riaverti per un momento, riaverti di nuovo, riaverti per sempre.

E non voltarsi mai a guardare indietro.

L’ho persa, Euridice.

Nera come la notte, odorosa di paura e di viaggio, silente come fantasma.

L’ho persa.

L’avevo tra le dita come un corvo ferito, l’avevo tra le braccia come una colomba fremente, l’avevo sul mio petto come un passeri implume e ululante di fame e terrore.

Ingannare gli Dei, ingannare il Fato, ingannare il mare.

Tornare indietro, tornare giù, tornare all’Inferno.

Riaverti per un momento, riaverti di nuovo, riaverti per sempre.

E non voltarsi mai a guardare indietro.

Ti ho persa, Euridice.

Mediterraneo ti ha inghiottito per abitudine,

satollo di corpi maceri di disperazione,

traboccante di anime migranti da digerire,

ha accolto il tuo corpo giovane e il tuo cuore buono come un boccone ghiotto e inaspettato,

e ti mastica coi suoi canini cerulei, risputando abiti, scarpe, salvagenti indigesti.

Ingannare gli Dei, ingannare il Fato, ingannare il mare.

Tornare indietro, tornare giù, tornare all’Inferno.

Riaverti per un momento, riaverti di nuovo, riaverti per sempre.

E non voltarsi mai a guardare indietro.

L’ho persa Euridice.

Ti ho persa Euridice.

Cercando di ingannare gli Dei, il Fato

cercando di ingannare il mare,

cercando di risalire dall’Inferno ‘divorando il sentiero senza masticare i passi’

cercando di vivere

Mi sono voltato a guardarti

e tu non c’eri più.

