Nuvola Rossa di Marco Sella si aggiudica il Memorial Ettore Comini

Varazze. Nuvola Rossa, il J24 di Marco Sella, si aggiudica il Memorial Ettore Comini, veleggiata per barche d’altura che domenica 16 settembre si è disputata nel tratto di mare antistante il litorale tra Varazze e Celle Ligure.

La regata è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, per mantenere sempre vivo il ricordo del compianto socio del circolo velico e del locale Museo del Mare, che manca all’affetto dei propri cari, dei tanti amici e compagni di attività sportive e sociali, nel tempo consolidate.

Le dodici imbarcazioni partecipanti si sono così classificate: 1ª Nuvola Rossa di Sella Marco, 2ª Sparviero di Pedone Alberto, 3ª Manicchia di Materassi Tiziana, 4ª Valentine di Guinzoni Fabio, 5ª Margaux di Failla Stefano, 6ª Little Wing di Anelli Aurelio, 7ª Parthenope di Pallonetto Vincenzo, 8ª Mael VIII di Saccaro Gianni, 9ª Lorejas di La Ferla Alessandro, 10ª Escape di Bisazza e Motta, 11ª Why Not di Bonifiglio Giuseppe, 12ª Sangria di Tadeo Carlo Sebastiano.

Veleggiata organizzata con il patrocinio della Città di Varazze, la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello, inserita nel calendario delle manifestazioni organizzate dall’associazionismo varazzino, per ricordare e promuovere la divulgazione dell’impresa compiuta dal navigatore Lanzarotto Malocello.

La premiazione si è tenuta alle ore 17 circa, nella darsena di Marina di Varazze, davanti e nella sede del circolo velico organizzante, alla presenza della moglie e figlia del compianto socio Ettore Comini, ricordato dagli equipaggi partecipanti alla veleggiata e dai tanti amici presenti alla cerimonia.

Una riuscita manifestazione, a tratti anche commovente, che si è conclusa con ricco rinfresco a base di pizza, focaccia, torte salate, panissa, bibite e quel goccio di vino bianco secco e frizzante, che contribuisce sempre a rendere meno triste il commiato.

Sabato 22 settembre, nel contesto della settima edizione del Lanzarottus Day, giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dall’insigne concittadino, nel corso della manifestazione che si terrà dalle ore 10 alle 18,30 circa, prima nello slargo di via Malocello e dalle ore 16 nella sala conferenze del palazzetto dello sport, l’assessore allo sport consegnerà alla moglie e alla figlia di Ettore Comini e ai vincitori un attestato di partecipazione, appositamente predisposto.