Savona. Il pattinaggio corsa come eccellenza savonese: tra lo stadio Bacigalupo e il palazzetto dello sport di Zinola il Gruppo pattinatori savonesi cresce e crescono i talenti che ha in senso. Il 2018 è stato l’anno della consacrazione di Giorgia Valanzano, che ha collezionato medagli europee e mondiali, ma anche dello sbocciare di Gaia Tedeschi e Chiara Bottinelli.

Con questo onore, con l’importanza delle maglie azzurre e delle medaglie riportate a casa, il Gruppo pattinatori prepara i talenti del domani e apre le iscrizioni per la nuova stagione: “siamo aperti a tutti – spiega Matteo Poletti, a capo del team di allenatori della società – che si voglia diventare il nuovo talento mondiale del pattinaggio mondiale, sia che si voglia semplicemente imparare a stare sui pattini”.

Si comincia lunedì 17 settembre, alle 18.30 a Zinola; allenamenti di un’ora e mezza ogni lunedì e ogni venerdì. Si può cominciare anche a tre anni, ma fino a 10, 12 o anche 14 c’è spazio per darsi da fare e scoprire i propri talenti. Clima accogliente, quasi una seconda casa, e un bacino di utenza che raggiunge la val Bormida, per non parlare della stella Valanzano, che viaggia regolarmente tra Savona e La Spezia.

I contatti: chi volesse iniziare può chiedere informazioni sulla pagina Facebook della società, scrivere a polmat@libero.it o telefonare al 3496600248.

Strada e pista, le due anime del pattinaggio corsa. Le racconta Chiara Bottinelli, fresca di medaglia italiana nella maratona: “la differenza la puoi vedere nel percorso, nella pista, che ha le curve paraboliche e rialzate o no – spiega – io sono più una fondista, ma la bellezza di questo sport è che puoi fare davvero di tutto. Ed è un modo per sfogarsi e liberare i sensi!”. Uno sport semplice, in fondo, ma dalle grandi passioni e con un enorme cuore che batte al centro di Savona.