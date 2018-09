Nuova rotta per Albisola, Ivan Bertoli svela alcuni dei futuri candidati alle amministrative

Albisola Superiore. Igor Lanzoni, ex presidente di Csen Liguria e componente di Access Europe; Roberto Basso (De Santis), dj, Pr e organizzatore di eventi; Gioia Di Chiazza, impiegata; Michela Marcassoli, disoccupata; Giorgio Boreani, dirigente della ditta Evergreen. Sono questi alcuni dei candidati della lista “Nuova rotta per Albisola Superiore” che accompagneranno Ivan Bertoli nella sua corsa alla carica di sindaco.

“Con l’avvicinarsi delle elezioni ho potuto notare come per magia spuntare politici, in auge e non, per cercare di delineare i nuovi assetti e i nuovi gruppi – spiega Bertoli – Avendo una mentalità forse ancora troppo utopistica mi fa specie che all’avvento delle elezioni spuntino come primule questi politici ed ex politici, a volte promettendo cose nuove e altre volte lanciandosi veleno l’uno con l’altro. Molti navigatori ed ex naviganti mi hanno consigliato di farmi vedere alle manifestazioni, a volte di sputare veleni a raffica contro tutti , a volte di scendere ad accordi preventivi. La mia risposta più volte è stata una e molto semplice: io gli accordi li faccio con i cittadini, io non ho bisogno che mi conoscano, sanno benissimo chi sono e se ci fosse ancora una persona che non mi conosce sono disponibilissimo in ogni momento a incontrarla (compatibilmente con i miei orari di lavoro) ad ascoltarla e proponendo soluzioni realizzabili e non fantascientifiche”.

“Con tutti gli amici-colleghi abbiamo sempre partecipato alle manifestazioni che si sono svolte ad Albisola, al contrario dei nostri avversari facendo un passo in dietro, guardando il retro delle manifestazioni, l’organizzazione e in alcuni casi siamo stati nelle retrovie ad aiutare (realmente e non a parole). La differenza è sostanziale. C’è chi arriva per apparire e c’è chi è presente per aiutare o comunque sempre disponibile e in prima linea per aiutare a portare a casa la manifestazione. Questa è la differenza fra noi e i nostri avversari: non facciamo parole, ma fatti. Non siamo mai stati sul palco a farci ammirare ma siamo stati quelli che il palco lo hanno montato e alla fine della festa lo smontano, quelli che i problemi li risolvono non li delegano, quelli che hanno avviato piccole ditte che danno lavoro alla popolazione, quelli che dal nulla hanno creato posti di lavoro, quelli che il mattino si svegliano e sognano di migliorare il luogo dove vivono , quelli che portano anche fuori dalla regione le nostre bellezze e importano novità dal mondo”.

“Siamo quelli per i quali non esiste ‘accontentati perché non potrai mai avere di più’. Noi avremo di più insieme. Siamo quelli che da soli contano ma insieme diventano invincibili. Siamo quelli che riporteranno il nostro territorio ad essere superiore a qualsiasi paese. Noi porteremo faremo in modo che Albisola torni a essere Superiore. Abbiamo voluto rendere noti alcuni dei nostri candidati di spicco, selezionati sul territorio e non capaci veramente di fare la differenza se i cittadini vorranno credere in noi. Sono solo alcuni componenti del team, residenti e non ad Albisola Superiore ma ognuno di loro ha delle qualità particolari che potranno portare grandi migliorie nel tessuto albisolese”.