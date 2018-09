Nuova fiaccolata antifascista a Savona: a Villapiana l’assemblea organizzativa

Savona. Venerdì 7 settembre alle 20.30 presso la Sms Generale di via San Lorenzo a Savona avrà luogo una nuova Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana.

“L’apertura di una sede di Casapound nel quartiere – spiegano dal gruppo di Villapiana Antifascista e Antirazzista – ha suscitato la reazione di molti cittadini, che si stanno organizzando non solo per contrastare la presenza di un partito dichiaratamente fascista e xenofobo, ma soprattutto per testimoniare in modo concreto quale sia la vocazione e l’identità di Villapiana: un quartiere inclusivo, solidale e multietnico”.

“All’interno di questo percorso è stata organizzata una partecipatissima Fiaccolata Antifascista il 16 luglio scorso ed è stato inoltre attivato un servizio di doposcuola gratuito attivo tutti i venerdì. Il prossimo evento in programma sarà sabato 22 settembre nei giardini di via Verdi: una festa con giochi, cibo e musica che vorrà essere un momento di condivisione per costruire ponti tra le diverse generazioni e culture all’interno del quartiere, rifiutando ogni pregiudizio e discriminazione”.

“Nell’assemblea pubblica di venerdì 7 settembre ci vediamo per continuare con l’organizzazione di questo evento e invitiamo i residenti a portare idee e contributi da aggiungere al programma della giornata”, concludono da Villapiana Antifascista e Antirazzista.