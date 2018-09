Nuoto di fondo, bronzo mondiale per Andrea Filadelli con la staffetta

Cisano sul Neva. Si sono conclusi ieri, sabato 8 settembre, i campionati del mondo di nuoto di fondo categoria Juniores che si sono svolti in Israele, ad Eilat.

Tra i medagliati c’è Andrea Filadelli, classe 2001 di Cisano sul Neva, tesserato per l’Andrea Doria ed allenato da Renato Marchelli nella piscina di Albenga.

Andrea ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4×1.250 metri, categoria 17-19 anni. Gli azzurri Silvia Ciccarella (CC Aniene), Giulia Berton (CN Le Bandie), Andrea Filadelli e Nicola Roberto (CN Le Bandie) hanno concluso in 56’11″3. Oro alla Francia in 55’33″9 e argento agli Stati Uniti in 56’06″7.

“Grande merito a questo giovane nuotatore – commenta Renato Marchelli – che aggiunge un altro risultato di prestigio alla sua giovane e brillante carriera sportiva, frutto delle sua capacità tecniche, mentali ed umiltà con cui ogni giorno affronta l’impegno dell’allenamento”.

La giovane Nazionale italiana del tecnico federale Roberto Marinelli chiude la classifica per stati al secondo posto, ex aequo con l’Ungheria, con 116 punti, quattordici in meno degli Stati Uniti, primi con 130.