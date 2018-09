Notte da “sballo” nel savonese: molti ragazzini ubriachi soccorsi da ambulanze e 118

Savona. Forse per festeggiare uno degli ultimi sabato sera dell’estate o forse altro… Tuttavia è stata una notte da “sballo” per molti ragazzini savonesi che sono stati soccorsi da ambulanze e 118 in preda ai fumi dell’alcol, un paio vicini al coma etilico.

Abuso di sostanze alcoliche e in alcuni casi anche di sostanze stupefacenti, un mixi micidiale per alcuni giovani soccorsi già a partire dalle 23 di ieri sera.

Gli interventi dei sanitari, infatti, hanno riguardato le zone del savonese vicine a locali da ballo o alla tradizionale movida, come al porto di Savona e nei pressi di alcune discoteche ad Albissola Marina e Alassio.

In tutto oltre una decina i soccorsi effettuati ad altrettanti giovani e giovanissimi, per fortuna nessuna caso grave.