Nicola Podio e Roberto Tomatis di Forza Italia donano un violino al “neonato” liceo musicale di Albenga

Albenga. Un violino interamente realizzato in legno massello, corredato di una muta di corde Dogal V21 (non montate), cordiera completa di intonatori in metallo, archetto e custodia.

È questo l’omaggio che gli albenganesi Nicola Podio, architetto ed ex consigliere comunale con delega alla scuola e Roberto Tomatis, attuale consigliere comunale della provincia di Savona, hanno deciso di acquistare presso “Okay Musica” per omaggiarlo al “neonato” liceo musicale di Albenga che aprirà i battenti tra poche ore.

Lo strumento musicale verrà consegnato personalmente, lunedì prossimo, al dirigente scolastico Simonetta Barile.

“Desideriamo che i 27 novelli studenti che lunedì siederanno per la prima volta tra i banchi del nuovo liceo musicale, possano beneficiare di uno strumento che resterà a disposizione degli insegnati della scuola. Il musicale, che la sezione di Forza Italia Albenga ha voluto e ottenuto con grande clamore di successo, è il terzo liceo aperto per volontà del centrodestra ingauno negli ultimi sette-otto anni e questo ci rende orgogliosi. Adesso dobbiamo combattere per far si che si avvi la cantierizzazione del nuovo Polo scolastico statale di Albenga. La politica locale deve svegliarsi su questa priorità” dichiarano Nicola Podio e Roberto Tomatis.