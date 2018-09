Natività di Maria, le celebrazioni nella Diocesi di Savona-Noli

Savona. Sabato prossimo 8 settembre ricorre la Natività di Maria, seconda festa più importante del Santuario di N.S. di Misericordia: le celebrazioni liturgiche si svolgeranno alle 8.30, alle 9.30, alle 11 e alle 17.30. Mercoledì 12 settembre, Nome di Maria, Messe alle 9.30, alle 11 e alle 17.30. Come consuetudine, al termine di tutte le funzioni, sarà possibile recarsi nella cripta per il bacio del piede alla statua della Vergine.

Sempre sabato prossimo 8 settembre, in occasione della Natività di Maria, la confraternita sant’Ambrogio di Legino e la parrocchia di Zinola organizzano, come ogni anno, la suggestiva processione aux flambeaux verso il Santuario della Madonna del Monte, di proprietà dello stesso oratorio. Il corteo sacro, che si avvierà alle 20.30 dalla località Buggi (capolinea dei bus) vede la partecipazione delle confraternite savonesi e sarà aperto dal crocifisso di quella di santo Stefano in Tosse. Alle 21 la Messa celebrata dal vescovo emerito Vittorio Lupi e dal vicario generale diocesano, nonché parroco di Legino, don Angelo Magnano con i canti del coro A.n.a. “Monte Greppino”. In caso di pioggia si svolgerà solo la Messa in chiesa.

Il secondo fine settimana di settembre è festa grande per la comunità della Rocca di Legino che celebra il santissimo Nome di Maria. Questo è infatti il titolo della chiesa meglio nota ai savonesi come “dei due leoni” per i felini stilofori posti all’ingresso, oggi sede della confraternita di san Giovanni de Matha. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre alle 20.45 triduo di preparazione con la recita del rosario e canti. Domenica 9 settembre alle 8.45 lodi mattutine e alle 9 Messa ufficiata da don Pietro Tartarotti prima del suo saluto alla parrocchia della Chiavella. Alle 12.30 pranzo con gli amici della comunità alla Sms La Rocca. Nel pomeriggio alle 16.30 vespri e canti mariani, al termine tutti invitati a un piccolo momento conviviale. Alle 19 adorazione eucaristica a cura del gruppo “Rinnovamento nello Spirito”. Con il trasferimento di don Pietro, le lodi e la Messa festiva nella chiesa dei due leoni, si svolgeranno soltanto due volte al mese ufficiate dal vescovo emerito Vittorio Lupi.

A Castagnabuona, frazione di Varazze nei primi giorni di settembre, si svolgono le celebrazioni in occasione della Natività di Maria, nell’antico Santuario mariano di N.S. della Croce. Dopo la processione notturna, la funzione e la sagra dello scorso fine settimana, sabato 8, giornata liturgica della Natività di Maria, alle 16 via Matris Crucis percorrendo l’antico sentiero partendo dal “Ciappin” e alle 16.30 Messa al Santuario. Domenica 9 alle 9 celebrazione eucaristica, alle 12 pranzo comunitario con gli anziani della parrocchia e nel pomeriggio alle 16.30 adorazione, canto dei Vespri e benedizione. I festeggiamenti sono curati dalla locale confraternita di san Rocco e di N.S. della Croce e dalla parrocchia di san Nazario e Celso.

Domenica 9 settembre la confraternita di N.S di Castello, in via Manzoni a Savona, celebra la natività di Maria. Alle 9 Ufficio e canto delle Lodi, alle 9.30 Messa ufficiata da monsignor Piero Pioppo, nunzio apostolico in Indonesia, e da don Lello Paltrinieri. Al termine, come da tradizione, a tutti i fedeli verrà distribuito un piccolo dolce.