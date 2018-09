Nasce la Biblioteca della Corsa targata RunRivieraRun

Pietra Ligure. Oggi, lunedì 24 settembre, su spunto del tesserato Davide Giribaldi, è nata la Biblioteca della Corsa della ASD RunRivieraRun.

L’idea è nata dalla volontà di condividere i testi dedicati alla corsa, alla camminata e a tutto il mondo di riferimento (salute, benessere, medicina, preparazione fisica ad esempio) e gli associati e tesserati dell’Asd RunRivieraRun, la società podistica finalese, hanno risposto conferendo libri e riviste del settore, messe a disposizione di tutti.

La biblioteca fa parte del progetto che la ASD RunRivieraRun porta avanti fin dalla sua nascita: Socializzazione e Benessere.

Nel 2015 è nata l’Accademia della Corsa RunRivieraRun, che consiste in una serie di incontri dedicati alla corsa non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista medico scientifico; molti gli incontri organizzati in questi anni per aiutare le persone che vogliono avvicinarsi alla corsa o alla camminata o, semplicemente, vogliono approfondire le tematiche per migliorare le proprie performance a tutti i livelli.

La Biblioteca della Corsa sarà a disposizione di tutti gli associati e tesserati ASD RunRivieraRun, mentre potranno conferire testi o riviste tutte le persone che hanno voglia di condividere i propri libri. Si potranno sia donare sia prestare i libri, resta una scelta da parte di chi vuole condividere la propria biblioteca con gli altri.

Come nelle biblioteche ci sarà un libro prestiti e gli interessati potranno o consultare i libri presso la sede di via Montaldo 22/B a Pietra Ligure, oppure prenderli in prestito per quindici giorni.

A breve saranno organizzate delle presentazioni per continuare il lavoro dell’Accademia della Corsa RunRivieraRun che ha già visto la presenza di molti relatori di prestigio, dal pluricampione Danilo Goffi ai biologi nutrizionisti della +Watt.

La volontà del presidente della ASD RunRivieraRun, Luciano Costa, è di dare sempre più supporto ai propri atleti, al fine di farli allenare nel modo migliore e più sicuro, non perdendo di vista il ruolo fondamentale delle società sportive, vale a dire quello di dare un contributo in termine di socializzazione alle persone che, spinte dai rapporti umani, raggiungono i propri piccoli e grandi risultati.