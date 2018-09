Muay Thai: Chiara Vincis ancora vittoriosa

Savona. La forte atleta savonese, come in una fortunata partita di Risiko, non smette di vincere, conquistando città, paesi e stati diversi.

Dopo solo quattordici giorni dal grande successo in Cina, Chiara Vincis ha nuovamente combattuto e vinto in Svizzera, sfidando la campionessa mondiale Iska di Muay Thai Saskia D’Effremo che, con tutte le sue forze, ha cercato di arrestare i continui attacchi della savonese. Alla fine, però, ha vinto Chiara grazie al giudizio della maggioranza dei giudici, applaudita dal pubblico e da tutti i presenti.

Il maestro Andrea Scaramozzino, presidente e coach della Asd Kick Boxing Savate Savona, che segue e prepara Chiara da quando sei anni fa è arrivata in palestra dal mondo della danza, rende noto che il prossimo impegno per Vincis sarà in Olanda dove, domenica 28 ottobre, incontrerà in un match di K1 la forte atleta di casa Feride Kirat. Come finirà questa nuova sfida?