Savona. Segnali positivi nell’ambito della complicata vertenza di Mondomarine a Savona: questa mattina vertice a Palazzo Sisto tra i rappresentanti dei lavoratori, il sindaco Ilaria Caprioglio, l’assessore Maria Zunato e il Comitato di Gestione della ADSP del Mar Ligure Occidentale. Al centro del faccia a faccia il punto della situazione sul futuro dei cantieri navali savonesi e sulla salvaguardia dei posti di lavoro.

Entro settembre arriverà il via libera per la concessione: entro i primi quindici giorni di ottobre si produrrà l’atto ufficiale di cessione, consentendo così il proseguimento delle attività e al tempo stesso tutele per almeno una decina di lavoratori che potranno usufruire degli ammortizzatori sociali. Il rilascio della concessione demaniale è relativa all’individuazione del soggetto cui assegnare, mediante procedura pubblica in corso di espletamento, la concessione pluriennale per la gestione del cantiere nautico di Savona.

Foto 2 di 2



La conferma sull’esito positivo dell’incontro è arrivata dalla voce del primo cittadino savonese: “Sono emersi elementi importanti e c’è un cronoprogramma con scadenze definite: un buon risultato dopo le sollecitazioni di sindacati e lavoratori per questo incontro”.

E il sindaco sottolinea: “Entro il mese tutte le verifiche e le valutazioni per l’affidamento della concessione, poi l’atto di cessione, ci sono scadenze precise e devo ringraziare l’Autorità Portuale di Sistema per la tempistica prodotta sulla vertenza dei cantieri savonesi”.

“Ora come amministrazione comunale monitoreremo quanto detto, affinché tempi e modalità stabilite siano rispettate per dare un futuro al sito produttivo e garanzie agli stessi lavoratori” conclude il sindaco Caprioglio.