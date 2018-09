Mondiale di pesca alla trota torrente, l’assessore Mai si complimenta con la Garisti 93

Finale Ligure. “Voglio complimentarmi con la squadra ligure della Garisti 93, già vincitrice del campionato mondiale nel 2016 in cui aveva battuto anche la Nazionale italiana, per gli ottimi risultati ottenuti nel Mondiale di pesca alla trota torrente con esche naturali”. Lo dichiara l’assessore alla pesca di Regione Liguria, Stefano Mai, presente questo weekend in Valle d’Aosta, ad Hône, per il 26° Mondiale di categoria.

“Come già avvenuto nel 2016 – prosegue -, ho avuto il piacere di accompagnare gli atleti e supportarli nel corso della competizione, in cui si sono confrontati con altre undici squadre provenienti da Italia, Francia, Croazia e Bulgaria, nazione dove si terrà il prossimo Mondiale”.

“Sono stati due giorni impegnativi per i nostri atleti che si sono distinti particolarmente, ottenendo il titolo mondiale individuale con il genovese Andrea Corradini ed un quarto posto con Gilberto Colombo, oltre ad un onorevolissimo secondo posto nella categoria Club ad un solo punto di distanza dal primo posto, confermandosi come una delle squadre più forti del mondo” conclude Mai.