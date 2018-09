Miss Italia: il tifo della Rari Nantes Savona per la sincronetta Marta Murru

Savona. Ci sarà anche un po’ di Rari Nantes Savona nella finale di Miss Italia che si svolgerà questa sera a Milano.

Marta Murru, sincronetta della Rari Nantes Savona e della Nazionale, fresca vincitrice del 15° scudetto biancorosso ed atleta di livello internazionale, dopo aver cominciato quasi per gioco la sua avventura nel concorso di bellezza più famoso d’Italia, ha superato via via le varie selezioni approdando meritatamente nella finalissima di questa sera. Marta è originaria di Recco e studentessa del liceo King di Genova.

Una grande emozione per Marta, per tutte le sue compagne di squadra che ovviamente faranno il tifo davanti al televisore e per tutta la Rari Nantes Savona che con orgoglio sostiene Marta Murru in questa emozionante avventura, invitando a televotarla.

L’appuntamento televisivo è per questa sera alle ore 21,15 su La7.