Miss Italia: due fasce nazionali per la sincronetta Marta Murru

Savona. Come prima volta, non c’è male. Marta Murru, sincronetta della Rari Nantes Savona e della Nazionale, che ieri sera ha partecipato alla finale di Miss Italia, tenutasi a Milano, ha conquistato due prestigiose fasce nazionali, quella di Miss Sorriso Daygum e quella di Miss Sport.

Un bel risultato per la nuotatrice della Rari Nantes Savona, fresca vincitrice del 15° scudetto con la società biancorossa di nuoto sincronizzato ed atleta di livello internazionale, che era alla sua prima partecipazione a Miss Italia.

Dopo le grandi emozioni sul palco, Marta Murru si tufferà nuovamente in piscina per gli allenamenti. La stagione agonistica, infatti, sta per iniziare e tutte le sue compagne di squadra, che hanno fatto il tifo ieri sera per lei, non vedono l’ora di riabbracciarla e di costruire insieme importanti nuovi successi.