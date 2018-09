Millesimo, successo di pubblico per la premiazione del Festival caARTEiv

Millesimo. La manifestazione del Festival Caarteiv delle arti 2018 con la presentazione in anteprima dei libri storici e romanzo su Vittorio Centurione Scotto e famiglia nobiliare, si è svolta con successo di pubblico nella giornata di domenica 23 settembre, alla presenza del sindaco Pietro Pizzorno e dei proprietari Bruno, all’ex Castello Centurione, Monastero Santo Stefano.

“Si ringraziano la “Trattoria Nazionale” per il “Pranzo degli artisti” e il Relais del Monastero per la “Cena dei Centurione”. La mostra di Flavia Cantini di Cairo M.tte con “Impressioni di Liguria” e Simona Trevisani di Rimini con “Grafic Art”, proseguirà in sede caARTEiv, insieme con la mostra pittorica permanente di Simona Bellone di Millesimo in omaggio ai 18 Comuni dell’ex Comunità Montana “Alta Val Bormida”.

I tre libri sui marchesi e principi genovesi Centurione Scotto, (a tiratura limitata fino ad esaurimento scorte), saranno in esclusiva disponibili in sede caARTEiv in piazza Italia 5, apertura 9:00-11:00 16:00-19:00 (domenica apertura a richiesta simona.bellone@gmail.com – ore pasti al 019 565277). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito caarteiv www.caarteiv.it.

-Volume I pagg 208 – 21X30 “Un grande amore con le ali – Vittorio Centurione Scotto cap. Regia Aeronautica l’eroe dimenticato” (cap. 1 Infanzia 2 Equitazione 3 Regia Marina 4 Regia Aeronautica 5 Il Ricordo 6 Vita privata 7 Le Sedute Spiritiche 8 Liala e Pietro Sordi)

-Volume II pagg 314 – 21X30 “La Famiglia di Vittorio Centurione Scotto – Marchesi e Principi al Castello Centurione di Millesimo (Savona)” (1 Nobiltà Araldica Genealogia 2 Carlo Centurione Scotto 3 Maria Luisa Cattaneo Di Belforte 4 Giacomo Centurione Scotto 5 Teresa Calleri in Centurione Scotto 6 Monastero S.Stefano 7 Castello Centurione 8 Vita al Castello Centurione 9 Cappella San Giacomo)

-il Romanzo pagg. 59: “Un grande amore con le ali” dedicato alla madre di Vittorio Centurione Scotto.

Il proposito dell’artista Simona Bellone è che la figura eroica del capitano Vittorio Centurione Scotto deceduto nel lago di Varese in allenamento coppa Schneider il 21/9/1926, diventi un film con lo bellissimo scenario del Castello appartenuto alla sua nobile famiglia genovese per oltre 100 anni (con colonna sonora “Ti sento” di Franco Simone, con la partecipazione del “soprano degli Oscar” Rita Cammarano e del tenore internazionale Gianluca Paganelli “Ti sento / Quando il silenzio poi si fa lamento / Quando l’acqua per tristezza è pianto / Io ti sento…” ©Franco Simone).

Sono in progettazione altri volumi del romanzo sempre a cura di Simona Bellone, perché ne venga tratto anche uno sceneggiato televisivo, ambientato a Millesimo, Cairo M.tte, Genova, La Spezia, Varese, Milano, Olanda, Ancona, Livorno, Manfredonia e Roma per le carriere di Vittorio e del padre Carlo e le avventure delle loro famiglie, nonché Millesimo, Londra e Parigi per le famose sedute spiritiche.

Vincitori POETANDO alle PENDICI del M.te CAMULERA – XXI Ed.ne

POESIA sezioni:

Incontri: 1° Pesante d’anni il passo – Pietro Baccino SV

Vanità: 1°Evasioni – Enrico Parravicini – Varese

Trionfo: 1° Inno alla vita – Giuseppe Berletti Osiglia SV

Attualità: 1° Il prezzo della libertà – Attilio Rossi Carmagnola – TO

Dialetto: 1° Voru de rundure – Pina Mastroieni Camporosso IM

Haiku: 1° Alba di luna – Ornella Vallino – Pavone Canavese TO

Vincitori POETANDO con i “DEL CARRETTO” – XVII ed.ne

POESIA sezioni:

Vittoria: 1° Amica mia – Gilda Donolato Varese

Abbandono: 1° Tempo dell’abbandono – Genoveffa Pomina – Savona

Angeli: 1° L’angelo – Luigi Pecchini Montecchio Emilia RE

Semplicità: 1° Amico ulivo – Emilio Beglia – Albisola sup.

Tema libero: 1° Il silenzio nel buio – Bruna Cerro – Savona

Racconto: 1° E che sia benedetta – Giuseppe Marra AT

Libro Edito:

1°rg Storia su carta e inchiostro Alessia Siviero Cossato BI

1°ad Le mie stagioni – Pina Mastroieni – Camporosso IM