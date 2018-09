Millesimo, cede dose di eroina: 49enne arrestato dai carabinieri

Millesimo. Detenzione e spaccio di eroina. E’ l’accusa della quale deve rispondere un quarantanovenne residente a Millesimo, Claudio Adriano Scandale, 49 anni, che ieri, poco prima delle 19, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno visto cedere una dose, circa 0,5 grammi, ad una donna per la cifra di 20 euro.

A quel punto i militari lo hanno bloccato e, dopo gli accertamenti del caso, sono scattate le manette. Secondo l’accusa, tra l’altro, non era la prima volta che l’uomo spacciava eroina alla stessa persona.

Questa mattina Scandale è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. Il giudice ha convalidato il suo arresto disponendo per lui gli arresti domiciliari. L’imputato ha scelto di definire il processo con un patteggiamento ad un anno e sei mesi di reclusione e 2400 euro di multa.