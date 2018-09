Mezzi pesanti a Bastia, il Comune di Albenga: “I consiglieri di minoranza vogliono affamare e isolare la frazione”

Albenga. “Ciangherotti, Porro e Perrone vogliono affamare e isolare la frazione Bastia”. Lo sostiene l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Cangiano, che così risponde alle affermazioni dei tre consiglieri di centro-destra a proposito della ben nota questione dei mezzi pesanti in transito per la frazione ingauna.

“Incompetenti ed arroganti – afferma il consigliere Manlio Boscaglia – se si seguisse la linea indicata dai consiglieri di minoranza, Bastia sarebbe isolata dal mondo. I consiglieri Ciangherotti, Porro e Perrone sostengono che non doveva essere posizionato il cartello del limite di 5 tonnellate, ma non sanno che questo limite è stato posto dall’ordinanza sindacale numero 96 del 25 marzo 2011 dall’ex sindaco Guarnieri. Se si mettesse il limite di 3,5 tonnellate non entrerebbero in Bastia neppure i camioncini delle consegne alimentari e non potrebbero essere di conseguenza riforniti bar e negozi. I mezzi che creano problemi sono quelli di grande dimensioni ossia autotreni e autoarticolati del peso di 40 tonnellate”.

“Vergognatevi e tacete – stigmatizza il consigliere con delega alla polizia municipale – Ogni vostra idea è un danno per la città come i cittadini sanno molto bene”.

Camilla Vio aggiunge: “Come detto in consiglio comunale, gli abitanti di Bastia che hanno chiesto consiglio a Ciangherotti, Porro e Perrone sono stati presi in giro: con questa mozione i tre consiglieri non hanno portato nessuna soluzione pratica ed efficiente ma si sono limitati a cavalcare un problema reale per attaccare me e la maggioranza. Come al solito, di fronte a un disagio sentito dalla città si sono comportati in modo irresponsabile cavalcando un problema esistente da anni e che neppure loro hanno risolto nella precedente amministrazione e come al solito sollevando polveroni in vista delle prossime elezioni senza dare soluzioni o proposte. Prendendo in giro la gente. Questa come già detto è la politica che non appartiene alla maggioranza dei cittadini di Albenga che invece si aspettano serietà”.

“Il problema esiste e non è semplice da risolvere – aggiunge il giovane consigliere comunale – Altrimenti l’avrebbero risolto loro anni fa quando erano in maggioranza. Il resto è mancanza di serietà e sensibilità nell’affrontare i problemi della città. Abbiamo visto che i maggiori controlli da parte dei vigili purtroppo non sono sufficienti, quindi coordinandoci con l’ufficio viabilità della polizia locale abbiamo deciso di fare un investimento inserendo due cartelloni illuminati a led che siano maggiormente visibili sia di giorno, ma soprattutto d’inverno nelle ore serali e notturne. L’idea per provare a cambiare in meglio questa situazione è di individuare le aziende da cui sono diretti questi camion e chiedere loro l’impegno di informare le ditte estere sul tragitto da percorrere, poichéè il problema grande è che i navigatori portano queste persone all’interno del paese”.