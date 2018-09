Liguria. Un week end prevalentemente all’insegna del sole, soprattutto sulle coste. Ecco le previsioni per oggi dei meteorologi di Limet.

Al mattino bel tempo ovunque a parte qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali senza conseguenze. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità lungo i rilievi, specie in prossimità delle Alpi Liguri dove non escludiamo qualche isolato temporale, in attenuazione al calare del sole. Sul resto della regione tempo asciutto, maggiormente soleggiato lungo la fascia costiera.

Per domani, invece, velature al mattino su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rischio di qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata, per il resto tempo asciutto e maggiormente soleggiato lungo la costa.