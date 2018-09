Liguria. Aria fredda scivola sul bordo orientale dell’anticiclone, interessando l’est Europeo. Sulla nostra penisola, e in particolare nel settore tirrenico, l’anticiclone manterrà salde le radici, e dopo una lieve e temporanea flessione tenderà anzi a rinforzarsi. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 24 settembre, inizialmente nubi sparse su tutta la regione, più diffuse sul settore centro-orientale e nelle zone interne. Rapido rasserenamento già in mattinata. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti inizialmente da sud est, ruotano da nord est e rinforzano sino a tesi o localmente forti in serata. Mare poco mosso, localmente mosso sotto costa. Mosso al largo. Temperature, in calo dalla serata saranno comprese tra 20 e 26 gradi sulla costa, tra 12 e 28 nell’interno.

Martedì 25 settembre: giornata soleggiata con qualche velatura in transito. Clima più fresco e secco.

Venti: Tesi localmente forti settentrionali. Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo. Temperature: In calo.

Sarà una bella giornata di sole su tutta la regione anche quella di mercoledì.