Liguria. Una vasta figura anticiclonica si impone sul Mediterraneo portando condizioni tipicamente estive anche sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

La mattinata si apre soleggiata su tutto l’arco ligure condita da temperature miti sulla costa e da tassi di umidità elevati. Valori minimi compresi tra 19 e 22 gradi sul mare, mentre oscillano tra 11 e 15 gradi nei fondovalle padani. I venti si presentano deboli settentrionali allo sbocco delle valli, assenti altrove. Piacevoli brezze marine accarezzeranno i litorali tra la tarda mattinata ed il tardo pomeriggio per poi calare in serata.

Il sole sarà protagonista anche nelle prossime ore, disturbato solo da qualche sottile velatura in transito. Bianchi cumuli ornamentali coroneranno i monti dell’entroterra, ma molto difficilmente daranno luogo a fenomeni, visto il “tappo” di aria calda affluita in alta quota. Le temperature massime potranno raggiungere i 27-29 gradi lungo i litorali, in lieve aumento rispetto a ieri. Non escludiamo punte isolate di 30 gradi sullo spezzino orientale.

I prossimi giorni vedranno un ulteriore rinforzo anticiclonico con temperature elevate, in lieve aumento rispetto ai valori odierni, stabilità atmosferica, anche in montagna, tanto sole e ventilazione scarsa. Le notti rimarranno comunque sopportabili sulla costa e fresche nell’interno dove i termometri tenderanno subito a scendere al calar del sole.

Cielo e Fenomeni: Al mattino generalmente sereno od al più poco nuvoloso per qualche velatura, in rapido allontanamento. In giornata soleggiato lato costa, mentre locali cumuli andranno ad orlare i rilievi.

Venti: Flussi deboli con brezze dominanti lungo le coste.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve aumento.

Costa: min +19/21°C, max +27/29°

Interno: min 12/16°, max 21/26°