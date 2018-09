Liguria. Nonostante la presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo, in Liguria affluirà aria umida dai quadranti meridionali che determinerà locali annuvolamenti associati a temporanei piovaschi specie nella mattinata di sabato in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti. Secondo gli esperti del Centro Limet, le temperature resteranno ancora superiori ai valori normali.

Per quanto riguarda la giornata di oggi si prevedono al mattino nubi sparse su tutta la regione, più intense sul settore centrale costiero tra il genovese e il savonese di levante dove non escludiamo qualche piovasco in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti. Schiarite più ampie sui versanti padani, sull’Imperiese e sullo spezzino.

In giornata schiarite in ampliamento lungo le coste (specie al lati della regione) e trasferimento degli addensamenti più intensi nelle aree interne, con brevi rovesci non esclusi nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti deboli o moderati da sud-est al mattino, deboli variabili nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie: sulla costa minime tra 19 e 21 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’interno minime tra 12 e 16 gradi, max tra 24 e 26 gradi.