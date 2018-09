Liguria. In queste ore stiamo assistendo ad una fase di distensione dell’alta pressione su tutto il Mediterraneo. Ciò comporterà una ripresa delle temperature.

Per la giornata di oggi, gli esperti del Centro Limet prevedono cielo sereno o poco nuvoloso e bassi valori di umidità relativa.

Venti moderati settentrionali sul genovesato centro occidentale al mattino. Blandi a regime i brezza ovunque dal pomeriggio. Mare poco mosso.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi ad eccezion fatta per il genovesato dove affluirà una corrente più fresca dalla pianura padana (travaso). Sulla costa minime tra 12 e 17 gradi e massime tra 17 e 25 gradi; all’interno minime tra 1 e 8 gradi e massim eetra 14 e 20 gradi.